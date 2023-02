Armée suisse: La veille contre les cyberattaques au repos la nuit

Ce centre opérationnel est notamment responsable de la protection de l’infrastructure réseau, des serveurs et des ordinateurs ou téléphones portables de l’armée. Il joue un rôle central dans la gestion et la défense contre les cyberattaques et la protection des secrets militaires. «La surveillance de la sécurité de l’armée détecte les cyberattaques même la nuit et déclenche les alarmes correspondantes», indique un porte-parole de l’armée. La réaction aux incidents de sécurité n’est toutefois permanente que pendant la journée. La nuit, il y a un service de piquet.