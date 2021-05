Hong Kong : La veillée de Tiananmen à nouveau interdite

La police hongkongaise n’a pas autorisé la tenue en juin de la traditionnelle veillée annuelle en souvenir de la répression de la Place Tiananmen de Pékin.

«Incitation à la subversion»

La sanglante intervention de l’armée chinoise dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 avait mis fin à sept semaines de manifestations d’étudiants et d’ouvriers contre la corruption et pour la démocratie en Chine. La répression avait fait entre plusieurs centaines et plus d’un millier de morts. De son côté, Hong Kong a vécu de juin à décembre 2019 au rythme de manifestations et actions quasi-quotidiennes, et parfois violentes, pour dénoncer les ingérences grandissantes de la Chine.