Suisse : La vente d’alcool à la Migros combattue par ses dirigeants retraités

Vivement débattue, la présence d’alcool dans les rayons de la Migros est actuellement soumise au vote des coopérateurs. Parmi les opposants au projet: un groupe d’ex-dirigeants du géant orange.

Les coopérateurs de Migros ont jusqu’au 4 juin pour se prononcer sur la vente d’alcool, jusque-là prohibée selon le souhait du père fondateur Gottlieb Duttweiler. L’opposition est ferme, en particulier de la part des associations contre l’addiction. La contestation provient aussi des rangs des hauts cadres retraités du géant orange, rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour. Herbert Bolliger, directeur de 2005 à 2017, mène le bal. A ses côtés se trouvent Monica Glisenti, ancienne cheffe de la communication, Martin Schläpfer, ex-chef du lobbyisme, et Urs Peter Naef, auparavant porte-parole. Ils se sont même donné un nom: «Le groupe pour les valeurs M».

La petite troupe d’ex-cadres veut également discuter, dans le cas où les urnes devaient refuser le projet, de la vente d’alcool avec le logo Denner sur la plateforme en ligne Migros.ch, «qui viole les statuts Migros et dont il faut parler», selon les mots de Urs Peter Naef. Même si elle ne souhaite pas trop s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, la bande n’exclut pas non plus de s’engager à l'avenir sur des changements de fond, tel le Pour-cent culturel ou la structure coopérative.