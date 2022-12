Publicité: La vente de «boîtes à coke» met le web mal à l’aise

«Je suis sérieusement en train de voir une pub pour de la coke? Incroyable…» «L’apologie de la drogue ? Cette page a dépassé les bornes!» «Je me désabonne.» … Voilà la teneur des réactions outrées des internautes lorsqu’une page de memes humoristiques très suivie sur Instagram a publié une annonce étrange. Une vidéo sans description précise de la raison d’être du produit Made in Switzerland, mais qui ne laisse que peu de place au doute: on y voit une boîte anthracite ou dorée, format carte de crédit, contenant des petites cavités bien alignées ainsi qu’une paille, accompagnée du slogan «C’est comme ça que les élites font la fête».