Berne : La vente de cannabis légal retardée à Zurich

Les tests de vente de cannabis à des fins d’étude en Suisse prennent du retard. Après Bâle qui repousse la distribution à cause de problèmes de qualité des substances, c’est Zurich qui se donne quelques mois supplémentaires à cause de l’absence d’autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé public (OFSP). Dans le détail, l’autorisation de la commission d’éthique pour le projet en tant qu’étude d’observation est disponible depuis août 2022. Mais l’autorisation finale de l’OFSP n’a cependant pas encore été accordée.

Retards à cause de la météo

Le retard est notamment dû à la grande complexité du projet avec différents points de référence, précise le communiqué du Département zurichois de la santé et de l’environnement. Pour les essais pilotes, il faut utiliser des produits de cannabis de qualité biologique et de production locale. Or, la culture du cannabis d’étude ne peut commencer qu’une fois l’autorisation de l’OFSP obtenue. Cependant, étant donné qu’aucune culture de chanvre ne peut avoir lieu pendant les mois d’hiver, le début de la vente est repoussé au premier semestre 2023.