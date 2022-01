consommation – Les cosmétiques s’invitent dans le monde des jeux vidéo

Les marques inventent de nouvelles manières de consommer les cosmétiques . La crise sanitaire et la digitalisation permettent de varier les expériences des consommateurs.

Parfums connectés

Les marques Moncler et Paco Rabanne ont décidé d’innover en proposant des flacons de parfum intelligents. Le premier est pourvu d’un écran LED sur lequel des messages personnalisés peuvent s’afficher.

Pour le second, il est possible de scanner le bouchon avec son smartphone et d’accéder ainsi à des contenus digitaux exclusifs, comme des jeux ou des vidéos.