Belgique : La vente de montres de luxe dans un garage tourne mal à Bruxelles

Une vente de montres de luxe ayant viré à la séquestration avec arme: le Parquet de Bruxelles a livré, mardi, de premiers éléments d’explication sur une vaste opération de police menée, la veille au soir, en plein quartier des institutions européennes. Deux hommes de 33 et 39 ans ont été interpellés dans la soirée dans le cadre de l’enquête.

La police avait été avertie d’un «incident» lundi, vers 18h, non loin du square Ambiorix, dans le quartier abritant les sièges de la Commission européenne et du Conseil européen. Selon les premiers éléments de l’enquête, le garage souterrain d’un immeuble était utilisé pour une vente de montres de luxe d’occasion, et c’est dans ce cadre que deux personnes «auraient été violentées, puis séquestrées». «Une arme à feu aurait été utilisée», souligne le Parquet.