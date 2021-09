Diplomatie : La vente de sous-marins américains à l’Australie jugée «irresponsable» par la Chine

Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie de faire preuve d’une «mentalité de guerre froide» après l’annonce de leur partenariat.

«La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie en matière de sous-marins nucléaires sape gravement la paix et la stabilité régionales, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire», a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. Il a accusé les trois pays de faire preuve d’une «mentalité de guerre froide» et d’utiliser l’armement nucléaire à des fins géopolitiques.