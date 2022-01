Enchères à Rome – La vente d’une maison et d’une peinture d’exception fait des vagues

Un sujet mythologique, et non religieux

L’oeuvre du Caravage (de son vrai nom Michelangelo Merisi, 1571-1610), qui daterait de 1597, se trouve au premi e r étage de la demeure. Cette peinture à l’huile du maître du clair-obscur, mort prématurément à 38 ans, représente Jupiter, Pluton et Neptune avec au centre le globe terrestre et les signes du zodiaque. «Il s’agit probablement d’une de ses premières œ uvres, et elle est très intéressante, parce qu’elle traite d’un sujet mythologique, alors que le Caravage a peint quasi exclusivement des œ uvres de caractère religieux», estime l’historien d’art et ex-conservateur de musée Claudio Strinati.