Genève : La venue de Zemmour a coûté 322’000 fr.

La police genevoise a consacré des milliers d’heures pour assurer la sécurité du candidat à la présidentielle française lors de son passage à Genève, en novembre.

Le dispositif policier entourant la venue d’Eric Zemmour , en novembre à Genève, a coûté des centaines de milliers de francs. Répondant à la question d’un député socialiste, le Conseil d’Etat a transmis quelques données au Parlement. Ainsi, les 5867 heures supplémentaires effectuées par les agents pour sécuriser les lieux de la conférence du candidat à la présidentielle française et la manifestation de ses opposants se chiffrent à 322’685 fr.

A ce montant, il faut ajouter les 7328 heures consacrées au dispositif des 24 et 25 novembre et aux travaux préparatoires. S’agissant d’heures effectives non majorées, à savoir des heures qui ont été effectuées dans le cadre normal de l’activité des agents, elles n’ont pas été comptabilisées par le gouvernement. Tout comme celles des 32 policiers tessinois venus en renfort, mais qui étaient à Genève en prévision d’une conférence de l’OMC, qui a été reportée par la suite.