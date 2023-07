Italie: La «Vénus aux chiffons» de Pistoletto dévorée par un incendie

Elle représentait une statue de Vénus face à un grand tas de vêtements colorés et jetés à terre.

La «Vénus aux chiffons», l’une des sculptures les plus connues de l’artiste italien contemporain Michelangelo Pistoletto, a été détruite mercredi à Naples par un incendie d’origine suspecte, ont annoncé les autorités. L’œuvre, qui représente une statue de la déesse romaine de la beauté, de l’amour et de la fertilité face à un grand tas de vêtements colorés et jetés à terre, se trouvait en plein air près de la mairie. Elle y avait été installée il y a deux semaines seulement.