Guerre en Ukraine : La véritable histoire derrière cette photo devenue virale

Un cliché montrant une fillette ukrainienne, une sucette dans la bouche et une arme entre les mains, cartonne sur les réseaux sociaux. Son auteur a tenu à rétablir la vérité concernant le contexte dans lequel cette image a été réalisée.

L’image, tristement belle, circule largement sur les réseaux sociaux. Elle montre une jeune fille ukrainienne assise sur la fenêtre brisée d’un immeuble délabré, sucette à la bouche et arme entre les mains. Un ruban aux couleurs de l’Ukraine dans les cheveux, elle regarde au loin, l’air serein et déterminé. La force symbolique de ce cliché a touché de très nombreux internautes, qui y ont vu un contraste entre la brutalité de l’invasion russe et la douceur de cette petite fille.