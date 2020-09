Thomas Meunier n’apprécie toujours pas la Ligue des Nations, qu'il disputera avec la Belgique. Les «Diables rouges» affronteront le Danemark samedi puis l’Islande mardi et le latéral droit du Borussia Dortmund et de la sélection belge devrait jouer l’une des deux rencontres.

En conférence de presse, le défenseur de 28 ans a répété qu’il n’avait toujours pas changé d’avis au sujet de cette compétition qui, selon lui, encombre un calendrier déjà très chargé et contribue à mettre en danger la santé des joueurs. «Quand ils l’ont crée (la Ligue des Nations), je trouvais ça un peu… Enfin, pour moi, c’est juste une histoire de faire du business de façon un peu plus juteuse. C’est jouer des matches pour remplir le calendrier. Ok, on met une coupe à la fin, génial…»

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui avait récemment critiqué la « culture» de la fête qui régnait dans le vestiaire du PSG, estime que la version actuelle du football n’est pas la bonne. «Pour moi, le calendrier est trop chargé, et ce depuis des années. Diminuer le nombre de matches ne pourra que faire évoluer le football si on veut tirer le meilleur des équipes et des joueurs. On peut craindre les blessures. Quand je vois de jeunes joueurs de 20 ou 21 ans qui ont déjà des problèmes de cartilage... Ils ont une infiltration tous les six mois et se font opérer au premier problème. La version actuelle du foot, qui est de gaver les gens avec autant de spectacle, n'est pas la bonne version.»