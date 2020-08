Jeux vidéo

La version allégée de la Xbox Series X se confirme

Le nom Xbox Series S a été aperçu sur l’emballage d’une manette pour la prochaine génération de consoles de Microsoft mis en vente par un revendeur tiers.

Le nom officiel de la petite sœur de la Xbox Series X, future console de Microsoft qui a été présentée un peu plus tôt cette année, semble avoir été confirmé. Connue jusqu’ici sous le nom de code de «Lockhart», cette version allégée et moins chère que Microsoft s’apprêterait à présenter dans le courant du mois d’août devrait s’appeler Xbox Series S.

Un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Zak S a indiqué avoir acheté une nouvelle manette blanche pour la future génération de consoles qui était brièvement apparue sur un site de commerce en ligne. Sur son emballage, où est indiquée la liste des appareils compatibles avec l’accessoire, on peut y lire «Xbox Series X/S», rapporte le site américain The Verge qui dit avoir vérifié l’authenticité de l’information.

Selon les rumeurs, cette future machine, héritière de la Xbox One S, serait équipée de 7,5 Go de RAM (contre 16 Go pour la Xbox Series X) et fournirait une puissance GPU de 4 téraflops, soit trois fois moins que la Xbox Series X.