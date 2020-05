Actualisé 01.05.2020 à 11:39

Coronavirus en Suisse

La version bêta de l’application de traçage sera au point mi-mai

L’EPFL a mené jeudi 30 avril un test grandeur nature avec cent soldats de l’armée suisse.

de Jérôme Faas

L’application fonctionne avec des signaux en continu émis et reçus de manière anonyme via Bluetooth. EPFL

La conception de l’application de traçage de proximité destinée à lutter contre l’épidémie de coronavirus progresse à un rythme soutenu. Ce vendredi matin, l’EPFL, qui pilote la création de cet outil, a indiqué avoir mené un test grandeur nature durant 24 heures sur un site militaire avec cent soldats. Une version bêta de l’application, qui se nomme DP3T, est prévue pour la mi-mai. Les chercheurs soulignent néanmoins que son déploiement reste du ressort du gouvernement suisse. Le projet, coordonné par la task force scientifique Covid-19 du Conseil fédéral, est officiellement soutenu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Téléchargée sur un smartphone, l’application DP3T doit permettre à son utilisateur d’être averti s’il a été en contact rapproché de manière prolongée avec un autre utilisateur positif au Covid-19. Il est alors invité à se mettre en quarantaine et à se faire tester. Les contacts sont détectés et enregistrés de manière anonyme via des connections bluetooth entre les appareils. Deux enjeux majeurs guident la mise en oeuvre de cette application: sa fiabilité technique et la protection de la vie privée.

Force et fréquence du signal

Le test mené jeudi visait à vérifier le bon fonctionnement de DP3T et à la régler. Les cent soldats ont effectué des tâches de routine avec l’application activée sur leurs téléphones, tout en notant chaque contact de «moins de deux mètres et de plus de cinq minutes» avec une autre personne, explique Mathias Prayer, responsable du laboratoire HexHive à l’EPFL. L’un des défis consistait à calibrer le système pour qu’il fonctionne quel que soit l’endroit où se trouvait le téléphone: dans la main, dans un sac à dos, dans une poche, etc. «Nous avons testé différents paramètres, tels que la force et la fréquence du signal, pour nous assurer que le système génère des données correctes sans trop de faux positifs, et sans vider la batterie de votre téléphone.»

Le scientifique explique que le système DP3T diffuse en continu via bluetooth des chaînes de caractères aléatoires. Tous les signaux envoyés et reçus sont stockés sur les téléphones des utilisateurs durant quatorze jours. Si un utilisateur est testé positif, ses séquences de caractères uniques seront ajoutées à une liste tenue à jour par les hôpitaux. Les téléphones de chaque utilisateur «vérifient» régulièrement cette liste pour voir s’ils y reconnaissent une séquence avec laquelle ils ont été en contact. Si oui, l’individu reçoit une alerte lui demandant de s’isoler et lui permettant de se faire tester dès que possible.

Respect de la vie privée