La version payante de ChatGPT intègre la version de Dall-E3

La société OpenAI a désormais intégré le modèle Dall-E 3 dans l’application ChatGPT pour les abonnés de ses formules payantes Plus et Enterprise. Elle assure avoir apporté des garde-fous supplémentaires pour respecter les droits d’auteur et de la personnalité en «limitant la probabilité que le modèle génère du contenu dans le style d’artistes vivants et des images de personnalités publiques».