Jeux vidéo : La version ultime de la Switch sort vendredi sans grande surprise

Un peu plus de 3 ans après sa commercialisation, la console hybride de Nintendo voit sa gamme agrandie avec l’arrivée de la version OLED. Nos impressions.

Fort de son succès planétaire avec la Switch, Nintendo commercialise vendredi sa version OLED avec comme point fort un écran de 7 pouces (ndlr: contre 6,2 pouces sur l’ancien modèle et 5,5 pour la version lite) un poil plus grand aux contrastes améliorés. Il s’agit du principal argument de vente de cette nouvelle console. En outre, ce modèle comprend également un large support ajustable, idéal pour jouer sur une table, une mémoire interne doublée (ndlr: on passe de 32 à 64G) et de haut-parleurs de meilleure facture. On salue cette initiative de proposer une évolution gommant notamment les imperfections de son aînée en mode portable.

Néanmoins, on aurait largement préféré une console plus puissante permettant de faire tourner les anciens jeux, comme «Monster Hunter Rise», «Hyrule Warriors», ou les prochaines exclusivités sans aucun ralentissement et à 60 images/seconde. Et ceux qui hésitaient à passer au modèle OLED doivent garder en tête qu'ils ne verront aucune différence avec l'ancien modèle lorsqu'ils jouent en mode dockée sur la télévision du salon, mise à part une économie substantielle en se passant d'un adaptateur RJ45 onéreux pour jouer avec un réseau câblé. Quant aux nouveaux acquéreurs qui apprécient de s'amuser en mode nomade, cette version OLED, un chouia plus chère et plus lourde (ndlr: 320 contre 297 grammes), est sans conteste à privilégier.