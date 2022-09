Internet : La version web de Snapchat désormais accessible à tous

Snapchat sort du cadre du smartphone pour se montrer en grand. L’app de messagerie est désormais disponible directement dans le navigateur web de l’ordinateur. Snap, sa maison mère, a en effet rendu accessible à tous les utilisateurs de par le monde la version web de la célèbre plateforme d’envoi de messages éphémères. Baptisée tout simplement Snapchat for Web, elle est accessible à l’adresse web.snapchat.com . Cette version pour ordinateur avait été lancée dans le courant de l’été, mais seuls un nombre limité d’abonnés à l’offre premium Snapchat+ pouvaient jusqu’ici y accéder dans certains pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande). Elle est désormais disponible dans toutes les régions, que les utilisateurs soient abonnés ou non, a annoncé Snapchat, qui vise les 450 millions d’utilisateurs d’ici à la fin 2023 .

Snapchat for Web est optimisé pour le navigateur Chrome du géant du web Google et les discussions sont automatiquement synchronisées entre l’app et la version pour navigateur sur PC ou Mac. Comme sur la version pour mobile, il est possible d’envoyer et de recevoir des snaps, discuter avec les amis et lancer des appels audio et vidéo en profitant d’un écran plus grand. Les filtres sont aussi au rendez-vous pour les appliquer aux images prises avec la webcam de l’ordinateur.