Une réponse à Melania Trump? : La veste de Jill Biden n’est pas passée inaperçue

A son arrivée en Cornouailles jeudi pour le G7, la Première dame des Etats-Unis portait une veste avec l’inscription LOVE. Un message qui contraste avec celui arboré par sa prédécesseure en 2018.

Interrogée sur son choix vestimentaire du jour, Jill Biden a affirmé qu’elle voulait apporter un message positif depuis l’Amérique. «C’est important que les gens sentent qu’il existe une unité entre tous les pays (du G7) et qu’il y a de l’espoir après cette année de pandémie», a-t-elle ajouté. «Joe et moi-même sommes impatients de rencontrer tout le monde au G7», a-t-elle conclu.

Le message a été d’autant plus remarqué qu’il contrastait singulièrement avec celui qu’avait choisi la précédente Première dame, Melania Trump, elle aussi sur une veste. Lors d’un déplacement, en juin 2018, à la frontière avec le Mexique, elle en portait une sur laquelle on pouvait lire «I really don’t care, do u?» («Je m’en fiche complètement, et vous?»).