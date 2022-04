bonne action: La veste porte-bonheur de Guy Parmelin mise aux enchères

Voilà deux des 29 objets emblématiques qu’il sera possible d’acquérir dès lundi lors de cette vente aux enchères inédite. Chaque article vendu sera accompagné d’une carte manuscrite par son ancien propriétaire et qui raconte l’histoire de l’objet en question, comme l’expliquent les organisateurs dans ce communiqué .

Parmi les autres articles personnels proposés, on peut encore trouver la poêle et la râpe à rösti avec laquelle la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga cuisinait le plat national. Ou encore les fameux cristaux d’Adolf Ogi: «Ils m’ont constamment accompagnés, dans la poche gauche de mon pantalon. Je crois en leur pouvoir, et c’est mon porte-bonheur!» En 1999 à Berne, il en avait même offert un au président chinois Jiang Zemin, afin d’éviter un incident diplomatique, comme il l’avait expliqué au Lausanne Cités .

Les organisateurs de la vente aux enchères admettent qu’il s’agit aussi d’une action de communication. Elle vise à augmenter le «capital sympathie» et à «rendre plus proches des citoyens» les administrateurs et les politiciens suisses. La coorganisatrice de la manifestation, Paula Beck, assure: «Presque toutes les personnes contactées pour faire don d’objets, ont accueilli notre proposition avec beaucoup d’intérêt et ont réagi rapidement».