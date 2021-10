Haïti : La veuve du président Moïse entendue par le juge d’instruction

Le juge d’instruction qui enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse à Haïti a voulu entendre sa veuve, Martine Moïse, en qualité de témoin.

«Tout le monde dit que dans notre pays, on ne peut obtenir justice. Même si on me le dit, c’est ici que je dois commencer à chercher justice», a-t-elle ajouté en s’adressant aux quelques journalistes ayant pu entrer dans l’enceinte du parquet. Martine Moïse s’est dite prête à être à nouveau entendue: «quel que soit le dossier, je suis prête. Je n’ai rien à me reprocher», a-t-elle affirmé.