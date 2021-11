Corée du Sud : La veuve d’un ex-dictateur présente ses excuses pour le règne de son mari

Alors que Chun Doo-hwan est décédé mardi, sa veuve a présenté des excuses en son nom. Il n’a jamais publiquement demandé pardon de son vivant.

La veuve de Chun Doo-hwan, ex-dictateur sud-coréen qui a dirigé le pays d’une main de fer entre 1980 et 1988 jusqu’à ce que des manifestations de masse le contraignent à démissionner, a présenté ses excuses samedi pour les «douleurs et blessures» du règne de son mari. L’ancien général est mort mardi à son domicile, âgé de 90 ans, et reste l’une des personnalités les plus honnies de Corée du Sud.