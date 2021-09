Start-up suisses : La viande à base de substituts véganes à l'honneur

L'association Venturelab a récompensé les 100 meilleures start-up suisses. Le lauréat de cette année fabrique des substituts de viande végétaliens sans additifs.

Malgré la pandémie, le nombre d'entreprises créées en Suisse l'année passée n'a jamais été aussi élevé: 46'842 nouvelles sociétés ont été inscrites au registre du commerce, indique l'association Venturelab, qui a récompensé les 100 start-up suisses les plus prometteuses. Pour cette onzième année, 100 investisseurs et experts en innovation et en management ont choisi les entreprises les plus innovantes créées il y a moins de cinq ans. Les 470 jeunes entreprises qui avaient été récompensées ces dernières années ont réussi à lever au total 7,3 milliards de francs et créé 11'577 emplois. Voici les lauréats de cette année: