Consommation : La viande «végétale» a la cote en Suisse

La demande de viande à base de soja ou d’autres produits protéinés ne cesse de croître depuis 5 ans. Le chiffre d’affaires dans le secteur a pratiquement doublé.

Les Suisses se tournent de plus en plus vers les succédanés de viande. La demande a en effet fortement augmenté depuis 2016, annonce lundi l’Office fédéral de l’agriculture qui a mené une vaste étude à ce sujet. En 2020, le commerce de détail a réalisé dans cette catégorie un chiffre d’affaires de 117 millions de francs, contre 60 millions il y a 5 ans. Un montant qui a pratiquement doublé, avec une croissance annuelle moyenne de 18,4% pendant cette période, précise encore l’OFAG.

Parmi les produits les plus prisés, le burger végétarien. «Aujourd’hui, un burger sur six est d’origine végétale», souligne l’OFAG. Les succédanés de la viande les plus vendus restent néanmoins les produits classiques tels que le tofu (à base de soja) ou le seitan (à base de protéine de blé), qui totalisent un chiffre d’affaires de 22 millions de francs.