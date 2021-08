Géopolitique : La vice-présidente américaine, Kamala Harris, en visite au Vietnam

Alors que la politique étrangère du président, Joe Biden, se focalise sur la crise en Afghanistan, sa vice-présidente se rend en Asie du Sud-Est, une région «stratégiquement et économiquement importante» pour Washington.

Ce sera la première fois que le Vietnam reçoit un numéro deux de la Maison Blanche. Mme Harris doit arriver à Hanoï mardi soir et rencontrer des responsables vietnamiens mercredi.

Au moment où les forces américaines sont aux prises avec de difficiles évacuations d’Afghanistan, la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris part vendredi pour un voyage qui doit l’emmener au Vietnam, site d’une débâcle militaire américaine peut-être encore plus célèbre.

«Nous pouvons faire plus d’une chose à la fois»

Il a reconnu que la politique étrangère du président Joe Biden était actuellement focalisée sur la crise à l’aéroport de Kaboul, où quelques milliers de soldats américains tentent d’évacuer des dizaines de milliers de ressortissants américains et d’alliés locaux.

Mais au moment où la Chine dispute aux États-Unis l’influence politique et la domination navale dans la région indo-pacifique, l’Asie du Sud-Est est «stratégiquement et économiquement importante» pour Washington, selon ce responsable. «Cela n’a pas changé avec l’Afghanistan», a-t-il ajouté. «Nous pouvons faire plus d’une chose à la fois».