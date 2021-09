Argentine : La vice-présidente Kirchner défie le président Fernandez

La vice-présidente Cristina Kirchner a réclamé un changement de gouvernement au président argentin après la démission présentée mercredi par cinq ministres.

Crise politique à la tête de l’Argentine: la vice-présidente Cristina Kirchner s’en est prise directement au président Alberto Fernandez jeudi en réclamant un changement de gouvernement et en imputant leur récente défaite électorale au cap économique assumé par le chef de l’État.

«Croyez-vous sérieusement qu’il n’est pas nécessaire, après une telle défaite, de présenter publiquement les démissions et que les responsables facilitent au président la réorganisation de son gouvernement?» a écrit Cristina Kirchner dans une lettre ouverte dans laquelle elle critique les hiérarques qui «se cramponnent à leur fauteuil».

«J’ai fait savoir que je pensais qu’une mauvaise politique d’ajustement budgétaire était menée, et qu’elle avait un impact négatif sur l’activité économique et, par conséquent, sur la société dans son ensemble et que, sans aucun doute, cela allait avoir des conséquences électorales», a-t-elle aussi écrit.