La semaine dernière, un homme a fait irruption dans un appartement de Saint-Gall avant de s’en prendre à la locataire du logement, âgée de 46 ans. A leur arrivée, les policiers ont sommé l’agresseur de cesser de rouer de coups sa victime. Or le jeune homme de 22 ans n’a pas réagi aux injonctions des agents et a continué à la frapper «très violemment». La police n’a pas eu d’autre choix que de tirer plusieurs coups de feu sur l’agresseur. Il est décédé sur place. Sa victime, elle, a succombé un peu plus tard à l’hôpital.