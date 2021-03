«J’ai vu une femme avec plein de sang, il y avait aussi un Maghrébin avec une matraque télescopique. M., lui, s’était évanoui et il saignait», a déclaré lundi au tribunal le gérant du bar où la rixe a commencé. Il fait partie d’un quatuor poursuivi pour agression et lésions corporelles graves. Pour le videur de l’établissement, «huit ans après, on ne se souvient pas de beaucoup de choses.»

«Je ne me souviens plus» a été sans doute la phrase la plus entendue à l’audience. Présent au tribunal, le Tunisien de 43 ans, qui s’exprimait en arabe, a eu de la peine à se faire comprendre. En partie à cause de la traduction tatillonne de l’interprète. Ce qui a poussé Me Zakia Arnouni à préciser plusieurs fois les propos du plaignant. «On ne peut pas combler les lacunes factuelles du dossier en violant la présomption d’innocence», a plaidé Me Albert Habib. Comme ses confrères de la défense, il a demandé l’acquittement. Me Arnouni, lui, a demandé 40’000 francs de tort moral pour M. Le verdict sera rendu ultérieurement.