Canton de Berne : La victime a succombé à de graves blessures par coupures

Une demande de mise en détention provisoire a été effectuée à l’encontre du mari de la femme décédée dans la nuit de samedi à dimanche, à Büren an der Aare (BE).

Dans la nuit de samedi à dimanche, une dispute de couple s’est conclue par un drame dans le centre d’hébergement collectif de Büren an der Aare (BE): une femme avait été mortellement blessée. L’enquête en cours de la police cantonale bernoise a permis de mettre à jour de nouveaux éléments.

L’identification formelle de la femme a pu être effectuée: il s’agit d’une Afghane de 38 ans. L’Institut de médecine légale de l’Université de Berne a également déterminé la cause du décès. La victime a perdu la vie à la suite de graves blessures par coupures.

Au cours des perquisitions sur les lieux du crime, le service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise a notamment saisi un couteau. L’enquête doit encore déterminer si et dans quelle mesure il s’agit de l’arme utilisée dans l’homicide. La police cantonale bernoise fait encore savoir qu’une demande de mise en détention provisoire a été effectuée auprès du Tribunal, des mesures de contrainte à l’encontre du mari de la femme décédée et auteur présumé de l’homicide. L’enquête se poursuit sous la direction du ministère public régional du Jura bernois-Seeland, afin de déterminer le contexte et les circonstances exactes des faits.