Un joueur de Villarreal, frappé par Valverde (Real) menacé de mort

Sur le terrain, Baena (à dr.) et Villarreal se sont imposés 3-2 contre Valverde et les Merengue (3-2).

L’ailier de Villarreal Alex Baena, victime d’une «agression» de la part Federico Valverde samedi après le match contre le Real à Madrid , a dénoncé sur Twitter lundi soir les «insultes» et les «menaces» de mort qui le ciblent lui et sa famille depuis cet incident.

«Samedi dernier, j’ai été agressé par un collègue de travail à la fin du match contre le Real Madrid. Après ce qu’il s’est passé, plusieurs déclarations ont été diffusées, supposément faites par son entourage, dans lesquelles il se disait que j’aurais souhaité du mal à un membre de sa famille», a résumé Baena dans un communiqué diffusé sur son profil Twitter. «Depuis lors, et comme il ne peut en être autrement, aucune preuve prouvant les faits qui me sont imputés n’a été rendue publique», a précisé l’ailier gauche de 21 ans.

«Coup de poing dans le ventre»

Baena a déposé plainte dimanche après l’agression subie samedi soir. Selon «Marca», le journal le plus vendu d’Espagne, «une bagarre entre Fede Valverde et Baena a eu lieu après le match, sur le parking où sont garés les autocars de l’équipe visiteusE», et «Valverde a adressé un coup de poing dans le ventre de Baena après une altercation entre les deux hommes».

«On a profité d’un malheur pour justifier l’agression, et il y a des mensonges qui blessent plus que les coups. Le préjudice qui est en train d’être causé à ma famille est irréparable et injustifiable: des menaces, des insultes et même des messages privés souhaitant la mort de ma famille».