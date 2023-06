Charmey (FR): un vol en parapente tandem fait un mort

Pas d’âge limite légal

Alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du crash, la Police cantonale fribourgeoise a fait part, dans son communiqué de samedi, d’une chute d’une dizaine de mètres. «Qu’est-ce qui s’est passé? C’est la grande question!», réagit notre interlocuteur. «Les conditions étaient super. On est vraiment dans le flou. Des personnes qui étaient présentes à proximité du site d’atterrissage n’ont rien vu de spécial. Quant à la victime, elle était chevronnée et titulaire de la licence pro».