États-Unis : La victoire de Biden en Pennsylvanie a été certifiée

Mardi, c’est un nouveau pas qu’a franchi le démocrate Joe Biden pour son élection à la tête des États-Unis.

Elections «justes et équitables»

Le gouverneur et Kathryn Boockvar ont remercié les employés du bureau des élections pour avoir «organisé des élections justes et équitables à une période incroyablement difficile de l’histoire de notre État et du pays». «Ils ont été constamment attaqués et se sont conduits admirablement», a estimé le gouverneur.