États-Unis : La victoire de Joe Biden bientôt scellée

Processus traditionnellement peu suivi, la réunion des grands électeurs a été retransmise cette année en direct après des semaines de «guérilla judiciaire» menées par Donald Trump, refusant d’admettre sa défaite.

L’ancien vice-président de Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 46e président de l’histoire du pays, a prévu de s’exprimer dans la soirée depuis son fief de Wilmington (Delaware) pour célébrer «la force et la résilience» de la démocratie américaine.

«Ce n’est pas seulement par respect des traditions mais aussi pour montrer à tout le monde, aujourd’hui plus que jamais, que notre système fonctionne», a souligné Chris Sununu, gouverneur républicain du New Hampshire, avant que les quatre grands électeurs de son État ne se prononcent en faveur de Joe Biden.

À Harrisburg, les 20 grands électeurs de Pennsylvanie ont, comme prévu, tous apporté leurs voix à Joe Biden. «C’est un grand jour pour la démocratie, pour la liberté et pour la Pennsylvanie», a réagi Nancy Mills, présidente du parti démocrate dans cet État où Donald Trump l’avait emporté en 2016 mais a perdu en 2020.

Suffrage universel indirect

C’est le cas cette année de l’ex-président démocrate Bill Clinton et de son épouse, candidate malheureuse de 2016 à la présidentielle, Hillary Clinton. «Je suis favorable à l’abolition du collège électorale (…) mais puisqu’il existe toujours, j’étais fière d’apporter ma voix, dans l’État de New York, à Joe Biden et Kamala Harris», a-t-elle tweeté.