Lausanne: La victoire posthume d’une ex-employée de l’EPFL

Un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF) remet en cause le licenciement d’une ancienne collaboratrice de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), décédée après avoir fait opposition à son congé forcé. Le dossier a été repris par ses héritiers. Le TF a retenu qu’il y a eu «résiliation du contrat de travail sans faute de l’employée». C’est ce qu’avait indiqué la Commission de recours interne des Écoles polytechniques fédérales avant que le Tribunal administratif fédéral ne dise le contraire. Ainsi, l’EPFL est condamnée à verser une indemnité correspondant à une année de salaire brut sous déduction des cotisations aux assurances sociales.

Vingt mois de salaire

La défunte avait été engagée en 1987 en qualité de secrétaire. En 2014, elle a commencé à cumuler des périodes d’incapacité de travail en raison de son état de santé. En juin 2016, l’EPFL lui a fait parvenir un projet de licenciement au 30 septembre 2016, en lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer. L’employée a fait opposition et a invoqué une violation de son droit d’être entendue. Elle a saisi la Commission de recours interne des EPF qui a partiellement admis son recours. L’EPFL a été condamnée à verser à la secrétaire une indemnité de vingt mois pour violation du droit d’être entendu (huit mois de salaire brut) et pour résiliation du contrat de travail sans faute de l’employé (douze mois de salaire brut). La Commission a toutefois retenu que le motif de résiliation lié à des aptitudes ou capacités insuffisantes était réalisé, car «l’employée n’avait plus été en mesure de fournir, au moins depuis le mois d’avril 2014, des prestations de travail à hauteur de son taux d’activité».