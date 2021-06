New York - La vidéo de cet ascenseur de verre va vous donner le vertige

Imaginez que vous lévitez au-dessus d’une des plus belles villes du monde. Cette sensation extraordinaire deviendra réalité dès le 21 octobre prochain si vous vous rendez au One Vanderbilt, quatrième gratte-ciel le plus haut de New York (427 mètres), inauguré en septembre 2020. Deux ascenseurs de verre, actuellement en construction, permettront de planer jusqu’à 369 mètres. Vertige garanti!