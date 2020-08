Dôme de Milan (I)

La vidéo de l’arrestation du preneur d’otage digne d’un film d’action

Un homme armé d’un couteau a retenu en otage un garde à l’intérieur de la cathédrale de Milan. La vidéo de son arrestation a été diffusée par la police.

Mercredi, peu avant 13h, un homme est entré dans le célèbre Dôme gothique de Milan. « Il s’est avancé vers le garde, a sorti un couteau, et l’a menacé » , a déclaré un porte-parole de la police à l’AFP.

La police italienne a diffusé la vidéo de la médiation et de l’arrestation entre les agents et le preneur d’otages. Les policiers ont discuté pendant plus de dix minutes avant de pouvoir appréhender l’individu. Celui-ci était entré dans la cathédrale afin d ’ échapper à un contrôle de police, a affirmé dans un communiqué Anna Scavuzzo, adjointe au maire de Milan.