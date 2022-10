Broc (FR): La vidéo d’une bagarre au terme d’un match de foot enflamme les réseaux

La médiatisation de cette bagarre met une forte pression sur les deux clubs concernés. «C’est ça qui me dérange le plus dans cette affaire. Au final, on risque d’être obligés de retirer les deux équipes, ce qui veut dire que 40 jeunes de la région ne pourront plus jouer au foot. Pourtant, la relation entre les deux clubs est très bonne, commente Jorge Gomes. Mais cette vidéo et la vitesse avec laquelle elle a été partagée, change la donne. On n’aura probablement pas d’autre choix que prendre des mesures drastiques, pour donner un signal fort. Ce genre de comportement n’est pas tolérable sur un terrain de foot.»