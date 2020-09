La vidéo a surgi sur les réseaux sociaux dimanche. Elle a été tournée au Petit Palace, une boîte genevoise, semble-t-il samedi. On y voit plusieurs jeunes gens danser, sans masque, la musique est forte, l’ambiance a tout du monde pré-Covid. À regarder les images, difficile de croire que l’État a prolongé le 2 septembre la fermeture des dancings jusqu’au 16 novembre pour endiguer l’épidémie.

Depuis, les boîtes peuvent rester closes, accueillir des événements privés, ou fonctionner comme bar. C’est l’option retenue par le Petit Palace. Dans cette configuration, explique l’État, chaque client doit donner son nom, consommer assis, porter un masque s’il est debout et ne pas danser.

Le patron, Antoine Macheda, dit ainsi avoir supprimé la piste de danse, dorénavant remplie de tables et de tabourets. La vidéo? Son assistante Corinne Bachofner indique qu’elle montre l’espace VIP. «Il est réservé à un maximum de dix personnes. Il s’agit donc d’un groupe, sans contact avec les autres clients. Ils n’ont pas le droit de danser, mais on ne peut pas mettre un employé derrière chaque personne.»

Sans parler du cas particulier, le porte-parole du Département de la santé, Laurent Paoliello, avertit. «Plusieurs indices montrent que les conditions fixées aux établissements de nuit ne sont pas respectées. Le conseiller d’État Mauro Poggia a demandé ce soir (ndlr: jeudi) à la police d’intensifier ses contrôles. Par ailleurs, si les clients veulent éviter des mesures du type Marseille (où bars et restaurants fermeront samedi), ils doivent jouer le jeu. Sinon, l’intérêt public sanitaire primera sur nos tentatives de maintenir une vie économique.»