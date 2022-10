Camila Perez: La vie a décidé de son métier

Camila Perez joue le rôle de Julia Gonzales dans «Acapulco». Apple TV+

La deuxième saison de la série, à voir dès le 21 octobre 2022 sur Apple TV+, nous replonge dans l’univers kitsch eighties de l’hôtel Las Colinas. Camila Perez, 28 ans, y campe Julia, la réceptionniste tiraillée entre le garçon de piscine mexicain et le fils de la propriétaire américaine.

Que vous inspire Julia, cette jeune femme ambitieuse qui rêve de devenir styliste?

Je suis un peu comme elle. Je viens de Colombie et suis partie aux États-Unis à la recherche d’une vie meilleure pour ma famille et moi. Julia travaille à la réception de Las Colinas, mais finit par collaborer avec la propriétaire de l’hôtel sur ses créations. Elle est déterminée à réaliser son rêve et j’espère que d’autres filles se retrouveront en elle.

Êtes-vous aussi une fashionista?

J’adore la mode. Cela dit, quand je sors faire du shopping, je rentre avec des t-shirts et des pantalons de jogging. Je ne suis pas douée pour coordonner mes ensembles. Là, je suis bien habillée grâce un styliste.

Avez-vous toujours voulu être actrice?

Pas du tout. Plus jeune, je faisais de la natation et je m’imaginais en pro. Ensuite, je n’avais aucune idée sur mon avenir. J’ai fait des études en sciences humaines et pris des cours d’art dramatique comme hobby. Une conseillère d’orientation m’a alors suggéré de devenir comédienne.

Et?

Je lui ai répondu: «Non! Qui va me payer pour faire ça?» Mais j’ai auditionné en secret pour entrer dans une grande école à New York et j’y ai décroché une bourse. Après un an, j’ai trouvé un agent et commencé à bosser. La vie a décidé pour moi et je suis reconnaissante parce que maintenant je ne pourrais pas faire un autre métier.

Facile de trouver des rôles pour une actrice latino?