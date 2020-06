Genève/Lausanne

La vie a repris d’un coup: le 117 a crépité toute la nuit

Les polices ont reçu un très grand nombre d’appels dans la nuit de samedi à dimanche, le 6 juin marquant la levée de la plupart des restrictions sanitaires.

De mémoire d’opérateur à la CECAL (la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme de la police, c’est-à-dire le 117), on n’avait jamais vu ça pour une nuit «normale» à Genève: entre 19 h samedi et 6 h dimanche, les quatre agents affectés à cette tâche ont traité 619 appels. Un nombre invraisemblable hors événement majeur. «Habituellement, on ne dépasse les 600 appels que durant ce qu’on appelle les grosses nuits, détaille Alexandre Brahier, le porte-parole des forces de l’ordre genevoises: la Saint-Sylvestre, le grand feu d’artifice, la Lake Parade et éventuellement Halloween.» Là, l’événement était tout autre: le Conseil fédéral avait fixé au 6 juin la levée de la plupart des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19. En particulier, les rassemblements jusqu’à trente personnes étaient de nouveau autorisés.