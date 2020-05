Vienne

La vie au temps du coronavirus exposée

Un gant en caoutchouc abandonné, la photo d'un musicien à sa fenêtre, des dessins d'enfants... Ces souvenirs vont trouver une place au musée de la ville de Vienne.

Anniversaire confiné

Outre les incontournables masques, gels et gants, on y trouve une affiche de la police illustrant les règles de distanciation physique, la photo d'un écran de téléphone portable avec un appel de plus d'une heure et 28 minutes avec la ligne d'urgence dédiée au coronavirus, la photo d'un anniversaire confiné ou celle d'un baiser échangé à travers une vitre de séparation.