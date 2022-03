La vie d’ados dans un foyer genevois

Entre crises et conflits, «La Mif» - comprenez famille en verlan - suit le quotidien de ces adolescentes ainsi que leur relation avec les éducateurs. Ce film du Genevois Fred Baillif, qui a déjà fait le tour des festivals et est nominé six fois pour le Prix du cinéma suisse, a été tourné en deux semaines. Le cinéaste a longtemps bossé dans le social. Il a travaillé avec des jeunes femmes elles-mêmes issues de foyers et a écrit le scénario avec elles.

Résultat: un film unique, poignant, hyperréaliste. Le jeu et la direction d'actrices et acteurs ne ressemblent pas à ce dont on a l'habitude et la sincérité surpasse avec éclat le professionnalisme. Malgré un condensé un peu trop fourni de situations dramatiques, la structure narrative est géniale, et le projet totalement abouti. Foncez-y!