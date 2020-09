TF1 : La vie de Jarry dans un téléfilm

L’humoriste et animateur jouera son propre rôle dans une fiction librement inspirée de son existence.

La collaboration entre Jarry et TF1 se poursuit. Après lui avoir confié l’animation de «Good Singers», la chaîne a choisi l’humoriste de 43 ans pour jouer l’un des deux rôles principaux d’un prochain téléfilm intitulé «À tes côtés», a appris «TV Mag» .

Le tournage de cette fiction, qui s’inspire librement de la vie du Français, a commencé le 14 septembre 2020 et se terminera le 13 octobre. Jarry en a coécrit le scénario qui racontera l’histoire d’un père et de son fils que tout oppose, mais qui sont réunis quand le premier tombe malade. Outre l’humoriste, le casting sera composé de Didier Bourdon, Marie-Anne Chazel, Charlotte Garbis et Terence Telle.