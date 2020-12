Allocution de Noël : «La vie doit continuer» malgré la crise, affirme Elizabeth II

Lors de son traditionnel discours de fin d’année, la reine Elizabeth II s’est employée à insuffler de l’espoir aux citoyens du Royaume-Uni, durement frappés par la pandémie.

«Nous ne pouvons pas célébrer la naissance (du Christ) comme d’habitude (…) mais la vie doit continuer», a assuré Elizabeth II. Elle a relevé l’exemple de ceux qui se sont portés volontaires pour aider les plus vulnérables, des soignants et des «bons Samaritains qui ont émergé dans la société».

«Nous continuons d’être inspirés par la gentillesse d’étrangers et trouvons du réconfort dans le fait que, même dans les nuits les plus sombres, il y a de l’espoir», a-t-elle souligné. «Au Royaume-Uni comme partout dans le monde, les peuples ont répondu de manière magnifique aux défis de l’année, et je suis fière et émue de cet esprit silencieux et indomptable», a-t-elle déclaré.