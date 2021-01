La meute de loups qui s’est établie dans la région du Piz Beverin aux Grisons cause des soucis aux autorités grisonnes. Le 12 août 2020, un veau est tombé sous les crocs d’un loup et le 21 septembre, c’est un âne qui a été dévoré. C’est pourquoi le Canton a demandé à la Confédération le droit de procéder à des tirs de régulation.

Mauvais exemple

Adrian Arquint, chef du Bureau de la chasse et de la pêche des Grisons commente: «Nous avons demandé à tirer deux jeunes de la meute de Beverin. Il est prévu par la loi qu’en cas de problème, la moitié au plus des jeunes animaux nés l’année correspondante peuvent être abattus et nous aurions été dans les règles.» Et avec de tels tirs, les loups comprennent rapidement qu’ils doivent se tenir loin des humains et des animaux de rente.