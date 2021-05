Football - La vie en bulle pour les Suisses

Une bulle, c’est léger comme l’air. Sauf quand elle définit les mesures sanitaires de protection et qu’elle peut devenir pesante. On le sait, l’un des enjeux du stage de préparation de l’équipe de Suisse à Bad Ragaz, c’est de traverser ces dix jours et les deux matches amicaux au programme sans être touché par le Covid-19, quel que soit le variant.

Les connaissances d’YB

Pour Fassnacht, pas de soucis d’adaptation. Il s sont sept joueurs à être passés par YB qui sont réunis à Bad Ragaz (Mvogo, Benito, Lotomba, Mbabu, Zakaria, Sow et lui). « C’est plus simple, oui, il y a quelque chose qui nous réunit, parce qu’on a ce passé avec YB et des moments en commun, inoubliables » , dit-il. Il ne perd pas de vue son objectif: être parmi les 26 qui iront à l’Euro. « Je dois me montrer, tout donner lors des entraînements » , lance Fassnacht. La Suisse s’est entraînée deux fois jeudi et deux fois vendredi. Ce samedi, la veille du premier test contre les É tats-Unis, dimanche à Saint-Gall, ce sera plus léger , un seul entraînement agendé .