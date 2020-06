Travail à domicile

La vie en colocation selon Fabio Wibmer

L’Autrichien, spécialiste de VTT, a récemment publié une vidéo de ses prouesses en mode «home office».

Médaillé d’or en descente lors des championnats d’Autriche de VTT en 2016, Fabio Wibmer est non seulement un athlète accompli, mais aussi un habitué des vidéos insolites. Sur Youtube et Instagram, le rider compte près de 5 millions d’abonnés et ses exploits font régulièrement le buzz.