Chris Evans : «La vie est trop courte pour bosser avec des cons»

L’inoubliable Captain America ne joue plus les gros bras. Dans la comédie romantique d’action «Ghosted», dès le 21 avril sur AppleTV+, Chris Evans joue un fermier qui tombe amoureux d’une espionne et plonge dans des aventures rocambolesques. L’acteur américain de 41 ans, élu homme le plus sexy du monde en 2022, ne tarit pas d’éloges sur sa partenaire à l’écran.