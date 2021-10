Venezuela : La vie idyllique d’un village sur pilotis s’est noyée dans la boue

Dans l’ouest du Venezuela, Congo Mirador, un village sur pilotis qui flottait jadis sur des eaux limpides, est devenu un univers de boue et de serpents contraignant les habitants à l’exode.

De la boue et des serpents

Personne n’arrive à dater le phénomène, mais la sédimentation avait déjà commencé à «manger» les eaux en 2013 avec la formation d’îlots de terre et de boue, selon les habitants. Une vue de drone donne la fausse image d’une verte prairie alors que Congo Mirador est désormais un marais aux conditions de vie difficiles. Avec les boues, sont arrivés serpents, crapauds et parasites qui ont progressivement changé l’écosystème, transformant les lieux en village fantôme.

«Petite Venise»

Eglise intacte

L’exode de la population a rendu la vie encore plus compliquée. La centrale électrique qui fournissait le courant au village est en panne depuis des années et l’antenne téléphonique ne fonctionne plus. L’essence, jadis presque gratuite dans ce pays pétrolier, est désormais rare et chère, en raison de la crise économique et de l’accès difficile. «Ma mère est morte à Maracaibo, deux (de mes huit frères) et moi n’avons pas pu aller à l’enterrement faute de carburant», affirme Erwin Gotera, 33 ans, né dans le secteur.