Lausanne

La vie reprend sur les terrasses et les bords du lac

La réouverture des bars, fermés en pleine crise du Covid-19, dope les demandes d'autorisation d'extension de terrasses à Lausanne.

Les directives sanitaires dans les bars, les restaurants, sur les terrasses et au bord du lac ont dans l'ensemble été très bien respectées à Lausanne et dans le canton de Vaud, selon les autorités.

Pionnière en la matière en Suisse, la Municipalité de Lausanne avait décidé de soutenir la réouverture des établissements publics en promouvant et facilitant l'extension et la création de terrasses pour les bars et restaurants de la ville. Les intéressés ont encore jusqu'à fin mai pour faire parvenir leur demande.

«Nous avons reçu jusqu'ici 40 demandes et nous en recevons encore chaque jour. C'est un énorme succès», affirme à Keystone-ATS Pierre-Antoine Hildbrand, municipal lausannois de l'économie. La capitale vaudoise compte quelque 600 bars et restaurants pour environ 500 terrasses.

Une certaine souplesse

Cette mesure doit contribuer à maintenir autant que possible la capacité d'accueil de ces établissements, tout en respectant strictement les normes sanitaires fédérales et cantonales. De fait, si la surface extérieure est plus grande, il y a toutefois plus ou moins le même nombre de personnes en raison de la distanciation sociale, selon M. Hildbrand.